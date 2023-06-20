Участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 56 0

Суд признал его виновным в участии в незаконном формировании.

Участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Южный окружной военный суд приговорил заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона «Айдар», Дениса Мурыгу к 16 годам колонии строго режима.

«Мурыгу признать виновным», — сказал судья.

По данным следствия, Денис Мурыга вступил в батальон «Айдар» в начале 2015 года, прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря незаконного формирования на разных территориях. Задержали мужчину в 2022 году при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении там обучения для террористических задач.

К слову, Дениса Мурыга имеет как украинское, так и российское гражданство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону возбудил два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики-радикалы из «Азова»* и подконтрольной организации группировки «Медведи SS».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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