Два первых уголовных дела боевиков «Азова»* рассмотрят в суде РФ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 68 0

Фигурантами громкого разбирательства стали 33 человека.

Два первых уголовных дела боевиков «Азова»* рассмотрят в суде РФ

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Тема:
Спецоперация

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону возбудил два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики-радикалы из «Азова»* и подконтрольной организации группировки «Медведи SS».

В качестве подсудимых по этим делам проходят 33 человека.

«Первое дело касается группы из 24 участников нацбатальона «Азов», по второму фигурантами проходят девять человек — участники диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS», — сообщили ТАСС в суде.

Боевики ВСУ обвиняются в насильственном захвате власти. Также их будут судить за участие в незаконном вооруженном формировании и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

«Азов» признана террористической организацией и запрещена на территории России с августа 2022 года.

Прежде участники диверсионно-штурмовой неонацистской группы «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона «Азов». На данный момент расследование считается завершенным. Командиру группировки Александру Кравцову следователи Донецкой народной республики (ДНР) вынесли обвинение за создание вооруженного формирования, а также участие на территории иностранного государства в конфликте, не предусмотренном законодательством и противоречащем интересам правительства ДНР. Максимальная мера наказания по инкриминируемым статьям — пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецкой области силами РФ нанесен удар по пункту дислокации «Азов».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

Тема:
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