Тело ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

В подмосковном Щелково найдено тело 8-летнего ребенка в реке Клязьма

Тело ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково

Фото: © РИА Новости / Александр Моклецов

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С места происшествия были изъяты пробы воды. Что могло случиться с мальчиком?

В подмосковном Щелково было найдено тело мальчика. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно данным, восьмилетнего мальчика нашли мертвым в реке Клязьме. Тело находилось в 200 метрах от жилого дома по улице Набережной поселка Загорянский. Также известно, что ребенок был прописан в городе Королеве.

Сейчас его тело отправлено в морг для судебно-медицинского исследования, а с места происшествия изъяты пробы воды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подросток умер после пребывания в детском лагере в Нижегородской области. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но врачи не смогли спасти его.

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