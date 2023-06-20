Суд впервые оштрафовал Viber за неудаление недостоверной информации

Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Viber на один миллион рублей за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции на территории Украины.

Между тем на заседании представитель компании сообщила о принятых мерах по ограничению таких данных, однако полностью удалить их невозможно из-за отсутствия технических возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комания Wikimedia Foundation снова попала на штраф от суда в Москве. На этот раз за отказ удаления запрещенной информации.