Суд впервые оштрафовал Viber за неудаление недостоверной информации
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Какой штраф теперь обязан выплатить мессенджер?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Viber на один миллион рублей за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции на территории Украины.
Между тем на заседании представитель компании сообщила о принятых мерах по ограничению таких данных, однако полностью удалить их невозможно из-за отсутствия технических возможностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комания Wikimedia Foundation снова попала на штраф от суда в Москве. На этот раз за отказ удаления запрещенной информации.
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