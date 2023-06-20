По принципу «белое/черное»: Лавров уличил Запад в одержимости сохранения гегемонии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Лавров: Запад одержим сохранением гегемонии и уверенностью в правоте

По принципу «белое/черное»: Лавров уличил Запад в одержимости сохранения гегемонии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Правительства целого ряда иностранных государств мечтают властвовать миром, где будут царить их правила. Вот только играть по-честному никто не хочет.

«Коллективный Запад» одержим сохранением гегемонии и уверенностью в собственной правоте. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе общения с журналистами. Сегодня дипломат принимал участие во встрече глав делегаций, участвовавших в заседании СМИД ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте, иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне невыгодно — будет черное», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России также добавил, что сомнительная тенденция наблюдается в совершенно разных сферах международной жизни. В частности, в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу заявил о планах Киева ударить по Крыму и другим регионам России.

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