В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства
Связано ли это с событиями на российской границе?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
В Кремле прокомментировали информации о том, что из-за последних событий на российской границе принято решение о создании погранвойск как отдельного ведомства.
«Мне неизвестно о принятии решений по этому поводу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среагировали на движущийся беспилотник на севере Крыма.
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