В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства

В Кремле прокомментировали информации о том, что из-за последних событий на российской границе принято решение о создании погранвойск как отдельного ведомства.

«Мне неизвестно о принятии решений по этому поводу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среагировали на движущийся беспилотник на севере Крыма.