В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 335 0

Связано ли это с событиями на российской границе?

В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

Читайте нас в: Дзен Новости

В Кремле прокомментировали информации о том, что из-за последних событий на российской границе принято решение о создании погранвойск как отдельного ведомства.

«Мне неизвестно о принятии решений по этому поводу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среагировали на движущийся беспилотник на севере Крыма.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
83.99
0.34 91.80
0.17
Дереву с сильным корнем ураган не страшен: китайский совет дня на вторник...

Последние новости

13:51
Уголовное дело возбуждено после взрыва петард в отделении банка в Химках
13:47
Песков: обмен пленными с украинской стороной должен вестись «в тишине»
13:33
«Зерно обсуждали»: Песков рассказал об итогах встречи с африканскими лидерами
13:30
Разыскивается механик: автосервисам не хватает рук
13:25
В Кремле не знают о создании погранвойск как отдельного ведомства
13:22
В России впервые составлен протокол на компанию Apple

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Четыре клоуна, одна сцена: в Табакерке представили спектакль «Смертельный номер»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео