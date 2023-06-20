Полиция бездействует: мигрант жестоко избил женщину с ребенком во Франции

Сообщается, что нападавшего уже несколько раз задерживали, но так и не депортировали.

Франция шокирована жестоким нападением мигранта на женщину с ребенком. Все произошло при свете дня в Бордо: мужчина силком вытащил даму на улицу, не пожалел даже ребенка — швырнул девочку на тротуар.

Та сильно ударилась и начала плакать. Но на этом мужчина не остановился и принялся безжалостно их избивать.

Пользователи соцсетей возмутились бездействием полиции: сообщается, что нападавшего уже несколько раз задерживали, но так и не депортировали.