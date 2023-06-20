Полиция бездействует: мигрант жестоко избил женщину с ребенком во Франции
Мигрант избил женщину с ребенком во французском Бордо
Фото, видео: www.globallookpress.com /p34; 5-tv.ru
Сообщается, что нападавшего уже несколько раз задерживали, но так и не депортировали.
Франция шокирована жестоким нападением мигранта на женщину с ребенком. Все произошло при свете дня в Бордо: мужчина силком вытащил даму на улицу, не пожалел даже ребенка — швырнул девочку на тротуар.
Та сильно ударилась и начала плакать. Но на этом мужчина не остановился и принялся безжалостно их избивать.
Пользователи соцсетей возмутились бездействием полиции: сообщается, что нападавшего уже несколько раз задерживали, но так и не депортировали.
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