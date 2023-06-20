Трамп раскрыл правду о разговорах с Путиным

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 162 0

Трамп заявил, что у него крепкие отношения с Путиным, хотя они давно не общались

Трамп раскрыл правду о разговорах с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Бывший президент США не скрывает, что готов всегда прислушиваться к мнению российского президента. Но все ли так «прозрачно»?

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что у него очень крепкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, они уже давно не общались.

«С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — сказал Трамп.

Американский политик также добавил, что, если бы он остался на посту президента США, то специальная военная операция на Украине даже не началась бы. Ведь, по словам Трампа, он предупреждал Путина, что если начать вооруженные действия, то последствия будут серьезными.

«Он не поверил мне, разве что только на десять процентов. А десять процентов — это все, что было нужно», — заключил Трамп, объясняя это тем, что ему удалось бы привести Украину и Россию к соглашению за один день.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году.

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