Китайские инвесторы покупают заводы Bosch в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Китайские Hisense и Midea намерены купить российские заводы Bosch под Петербургом

Китайские инвесторы покупают заводы Bosch в России

Фото: © РИА Новости / Вадим Жернов

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В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя из-за простоя производства.

Известная компания из Германии Bosch может продать свой завод в России китайским инвесторам Midea и Hisense. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, покупка производства под Петербургом уже согласована с Hisense. Тем не менее переговоры еще не закончены, а сумма сделки — неизвестна.

Кроме того, на завод также положили глаз и турецкие инвесторы, но, как утверждает издание, им было отказано.

Всего в России два производства Bosch и оба — в Стрельне. В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя из-за простоя на фоне специальной военной операции на Украине.

До этого также стало известно, что в России могут вырасти цены на бытовую технику из-за новых правил поставок казахским правительством. Обычно через Казахстан и Узбекистан в Россию поставлялась электроника, в том числе от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и других компаний. Из-за новой политики это стало гораздо сложнее.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России стало труднее чинить иностранную бытовую технику.

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