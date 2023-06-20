Стала известна причина пожара на тамбовском пороховом заводе
Власти Тамбова назвали причиной пожара на пороховом заводе человеческий фактор
Фото: © РИА Новости
Что могло привести к серьезному происшествию?
Власти Тамбова назвали причиной пожара на порохом заводе человеческий фактор. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал он.
Егоров добавил, что, к сожалению, в результате ЧП погибли люди. Необходимую помощь пострадавшим окажут. Между тем он заверил, что жителям и работникам завода ничего не угрожает, предприятие продолжает работать в обычном режиме.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на заводе в Котовске во вторник, 20 июня. В результате, по данным источника, четыре человека погибли. К ликвидации пожара привлекались четыре расчета — 16 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре на пороховом заводе в Котовске пострадали 12 человек.
Читайте также
38%
0.34 91.80
0.17
Нашли ошибку?