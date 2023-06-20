Стала известна причина пожара на тамбовском пороховом заводе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 119 0

Власти Тамбова назвали причиной пожара на пороховом заводе человеческий фактор

Стала известна причина пожара на тамбовском пороховом заводе

Фото: © РИА Новости

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Что могло привести к серьезному происшествию?

Власти Тамбова назвали причиной пожара на порохом заводе человеческий фактор. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал он.

Егоров добавил, что, к сожалению, в результате ЧП погибли люди. Необходимую помощь пострадавшим окажут. Между тем он заверил, что жителям и работникам завода ничего не угрожает, предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на заводе в Котовске во вторник, 20 июня. В результате, по данным источника, четыре человека погибли. К ликвидации пожара привлекались четыре расчета — 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре на пороховом заводе в Котовске пострадали 12 человек.

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