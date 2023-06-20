«В добрый путь»: Путин дал старт движению речных электротрамвайчиков по Москве-реке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 302 0

Путин дал старт движению речных электротрамвайчиков по Москве-реке

Фото, видео: mos.ru; 5-tv.ru

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Президент посетил Северный речной вокзал, где пообщался с мэром столицы.

Президент России Владимир Путин дал старт движению речных электросудов по Москве-реке. Российский лидер посетил Северный речной вокзал, где пообщался с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«В добрый час, в добрый путь. <…> Разрешаю», — сказал Путин по видеосвязи и первое судно отправилось с причала «Киевский».

«Гудит, как настоящий», — заметил Собянин.

«И есть настоящий», — добавил президент.

Маршрут трамвайчика, длина которого более 6,5 километра, свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Отмечается, что это уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, который пойдет в обход города Аксая.

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