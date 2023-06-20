«Весомый вклад»: Путин поставил задачу развития водного транспорта в России

По его словам, в стране много рек и их следует использовать.

Президент России Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России.

Он отметил, что страна богата реками и водохранилищами, которые играют огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках в гидроэнергетике, сельском хозяйстве, обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса.

«Совершенствование воднотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин дал старт движению речных электросудов по Москве-реке. Российский лидер посетил Северный речной вокзал, где пообщался с мэром столицы Сергеем Собяниным.