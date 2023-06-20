Сербия и Венгрия подписали меморандум о строительстве нефтепровода

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Стороны договорились и о создании СП для торговли газом на сербском рынке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Shane Bevel; 5-tv.ru

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Сербия и Венгрия подписали меморандум о строительстве нефтепровода. Во встрече, которая состоялась на границе двух стран, приняли участие президенты Александр Вучич и Каталина Новак.

Предполагается, что новый трубопровод будет соединен на венгерской территории с «Дружбой» и далее пойдет в Сербию. Также стороны договорились о создании совместного предприятия для торговли газом на сербском рынке и закупке топлива за рубежом.

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