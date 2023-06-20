Путин побывал внутри электротрамвайчика и оставил автограф на карте «Тройка»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 713 0

В Москве дали старт первому электрическому судну. Как оно выглядит и сколько будет стоить поездка?

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин при посещении Северного речного вокзала с мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал внутри электрического речного трамвайчика. Сегодня, 20 июня, первое судно отправилось по реке.

Так, президент осмотрел салон трамвайчика, оценил пассажирские места и большие окна. Также он оставил автограф на карте «Тройка», с помощью которой можно будет оплатить проезд на новом виде транспорта.

Кстати, до 23 июня москвичи смогут бесплатно испытать трамвайчик. Затем стоимость поездки будет составлять 150 рублей по «Тройке», банковской карте и биометрии. При этом социальные карты действовать не будут.

Бесплатно же смогут прокатиться дети до семи лет и владельцы билетов «Единый» без лимита поездок на 90 и 365 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России.

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