Путин побывал внутри электротрамвайчика и оставил автограф на карте «Тройка»

Президент России Владимир Путин при посещении Северного речного вокзала с мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал внутри электрического речного трамвайчика. Сегодня, 20 июня, первое судно отправилось по реке.

Так, президент осмотрел салон трамвайчика, оценил пассажирские места и большие окна. Также он оставил автограф на карте «Тройка», с помощью которой можно будет оплатить проезд на новом виде транспорта.

Кстати, до 23 июня москвичи смогут бесплатно испытать трамвайчик. Затем стоимость поездки будет составлять 150 рублей по «Тройке», банковской карте и биометрии. При этом социальные карты действовать не будут.

Бесплатно же смогут прокатиться дети до семи лет и владельцы билетов «Единый» без лимита поездок на 90 и 365 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России.