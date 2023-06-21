Как отличить рабочую усталость от эмоционального выгорания

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Психолог Боровец назвала отсутствие мотивации к работе даже после отдыха признаком выгорания

Как отличить рабочую усталость от эмоционального выгорания

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Специалист рассказала, как бороться с состоянием психического истощения.

Психолог и разработчик курса по профориентации «Кем стать?» Екатерина Боровец поделилась своим экспертным мнением о разнице между усталостью от работы и эмоциональным выгоранием.

Специалист рассказала изданию Газета.ру, что ключевым индикатором является наше состояние после отдыха. Если, совершив перерыв, к человеку возвращается интерес к рабочим обязанностям, то это говорит о том, что он просто устал. Во многих случаях хороший ночной сон может быть достаточным. Но если человек продолжает чувствовать отсутствие мотивации к работе даже после отдыха, то это может быть признаком эмоционального выгорания.

Боровец отметила, что справиться с усталостью и выгоранием можно, если разграничить рабочее время и время отдыха. Важно понимать, что выполнение домашних обязанностей не является тем самым необходимым релаксом.

Она подчеркнула важность выделения времени для заботы о себе. Когда человек полностью посвящает себя интересным занятиям и своим хобби, то это приносит ему радость и помогает расслабиться.

Боровец рассказала, что психологи называют выгоранием состояние эмоционального, умственного и даже физического истощения и переутомления, которое возникает в результате перенапряжения. Основные причины этого явления: отсутствие интереса к выполняемым задачам, переработка, маленькая зарплата.

Психолог подчеркнула важность рабочего окружения. Она отметила, что человек может быть страстно увлечен своей профессией, но если он сталкивается с агрессивностью со стороны руководства или плохим отношением коллег, то это может создать психологические трудности в выполнении его работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, существует ли настоящая дружба на работе.

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