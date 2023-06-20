Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Исследования показали экономическую целесообразность судоходства в зимний период в этом районе.

Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

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Навигация в направлении Каспийского моря и Азова может стать почти круглогодичной. Об этом сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию внутренних водных путей.

«Дополнительной мерой по увеличению пропускной способности в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев», — заявил Савельев.

По его словам, научные исследования показали экономическую целесообразность судоходства в зимний период в указанном районе. Для его организации, добавил глава Минтранса, необходимо реконструировать и модернизировать 19 судоходных гидротехнических сооружений и построить четыре дизельных ледокола.

С запуском круглогодичной навигации в направлении Азово-Черноморского бассейна пропускная способность Волго-Донского канала может вырасти до 1,6 миллиона тонн в год, подчеркнул Савельев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Необходимость прекращения договора возникла вследствие утраты Украиной статуса прибрежного государства после присоединения Россией новых регионов.

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Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

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