Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

Исследования показали экономическую целесообразность судоходства в зимний период в этом районе.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Навигация в направлении Каспийского моря и Азова может стать почти круглогодичной. Об этом сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию внутренних водных путей.
«Дополнительной мерой по увеличению пропускной способности в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев», — заявил Савельев.
По его словам, научные исследования показали экономическую целесообразность судоходства в зимний период в указанном районе. Для его организации, добавил глава Минтранса, необходимо реконструировать и модернизировать 19 судоходных гидротехнических сооружений и построить четыре дизельных ледокола.
С запуском круглогодичной навигации в направлении Азово-Черноморского бассейна пропускная способность Волго-Донского канала может вырасти до 1,6 миллиона тонн в год, подчеркнул Савельев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Необходимость прекращения договора возникла вследствие утраты Украиной статуса прибрежного государства после присоединения Россией новых регионов.
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