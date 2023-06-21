Ушла в церковь после пяти разводов: как живет звезда «Санта-Барбары» Марси Уокер

Исполнительница роли Иден Кэпвелл оставила кино, так как «не хотела продавать душу».

Актриса Марси Линн Уокер и ее партнер Эй Мартинес сыграли одну из самых любимых зрителями пар в легендарной мыльной опере «Санта-Барбара» — Иден Кэпвелл и Круза Кастильо.

Яркая блондинка снималась в роли роскошной дочери калифорнийского богача с 1984 по 1991 год, а роль Иден стала самой известной в ее карьере. И если в сериале она достоверно изображала преданную подругу простого полицейского, то в реальной жизни актриса сменила пятерых мужей, родив от третьего из них единственного сына.

Уокер снималась в американских дневных сериалах до 2005 года. Самым долгоиграющим проектом в ее фильмографии стала мыльная опера «Все мои дети», в котором актриса работала с перерывами на другие сериалы с 1981 года. В 2004 году Уокер заявила, что уходит на «пенсию», так как «не хочет продавать душу, чтобы быть звездой».

После ухода из профессии актриса решила посвятить себя Богу и стала руководителем детского отделения в церкви Лейк-Фореста — города в Калифорнии с населением менее ста тысяч человек. Сейчас Уокер живет в Северной Каролине и продолжает пасторскую деятельность. В ноябре этого года ей исполнится 62 года.

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