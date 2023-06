Губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал информацию об упавших несколько часов назад беспилотниках. Как сообщается, БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Соответствующую информацию он опубликовал в собственном Telegram-канале. «Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — отметил Воробьев. Он добавил, что ЧП на свой контроль взяли спецслужбы, и попросил сохранять спокойствие. В настоящий момент они оцепили территорию, где выясняют все обстоятельства произошедшего. Вышли боком: Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Крыма посадили вражеский беспилотник. В результате ЧП нет ни разрушений, ни пострадавших. В последнее время киевский режим стал чаще совершать атаки на территорию России.