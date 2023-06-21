Губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал информацию об упавших несколько часов назад беспилотниках. Как сообщается, БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Соответствующую информацию он опубликовал в собственном Telegram-канале.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — отметил Воробьев.

Он добавил, что ЧП на свой контроль взяли спецслужбы, и попросил сохранять спокойствие. В настоящий момент они оцепили территорию, где выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Крыма посадили вражеский беспилотник. В результате ЧП нет ни разрушений, ни пострадавших. В последнее время киевский режим стал чаще совершать атаки на территорию России.

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