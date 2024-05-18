Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях звучат

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

В Одесской области прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях звучат

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform

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Тема:
Спецоперация

В регионах работает воздушная тревога.

В Одесской и Полтавской областях прозвучали взрывы. В регионах работает воздушная тревога. Об этом сообщает ряд местных изданий. Пока Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

«В Одесской области прозвучал взрыв», — пишут журналисты украинского СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Также сообщалось о сиренах в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

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