На Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте
Призыв в ВСУ сегодня — мероприятие, демонстрирующее полное бесправие граждан.
Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko
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Отправленная по почтовому адресу бумажная повестка на Украине считается врученной, даже если призывник и военком не встретились. Мужчина все равно обязан явиться в военкомат. Если он не соглашается с правилами и не принимает повестку, ситуация не меняется - его так же будут ждать в центре комплектования мобилизованных. Об этом говорится в новом постановлении кабинета министров страны, документ был обнародован 17 мая.
«Если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — говорится в постановлении украинского правительства.
В заявлении также подчеркивается, что сотрудники территориальных центров комплектования вскоре будут раздавать повестки круглосуточно. Каждого уклониста разыщут. Вручать документ мужчинам будут по месту проживания, работы или учебы, в общественных местах, на блокпостах и пограничных пунктах. Свидетельством вручения повестки отныне будет считаться не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от получения или общения с уполномоченным лицом.
Новый закон о мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Президент страны Владимир Зеленский, помимо этого, подписал закон об отправке на фронт заключенных из мест лишения свободы. Уже около пяти тысяч преступников вызвались служить в обмен на свободу. В Незалежной давно происходят резонансные случаи насильственной мобилизации. В соцсетях люди рассказывают, что даже водителей автобусов могут снять с рейса и увезти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев попросил у США разрешения на использование американского оружия для ударов России.
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