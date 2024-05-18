На Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Призыв в ВСУ сегодня — мероприятие, демонстрирующее полное бесправие граждан.

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Отправленная по почтовому адресу бумажная повестка на Украине считается врученной, даже если призывник и военком не встретились. Мужчина все равно обязан явиться в военкомат. Если он не соглашается с правилами и не принимает повестку, ситуация не меняется - его так же будут ждать в центре комплектования мобилизованных. Об этом говорится в новом постановлении кабинета министров страны, документ был обнародован 17 мая.

«Если повестка отправлена почтой, но получателя нет по месту жительства, он все равно будет считаться оповещенным о вызове в военкомат со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить почтовое отправление, военнообязанный также считается уведомленным», — говорится в постановлении украинского правительства.

В заявлении также подчеркивается, что сотрудники территориальных центров комплектования вскоре будут раздавать повестки круглосуточно. Каждого уклониста разыщут. Вручать документ мужчинам будут по месту проживания, работы или учебы, в общественных местах, на блокпостах и пограничных пунктах. Свидетельством вручения повестки отныне будет считаться не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от получения или общения с уполномоченным лицом.

Новый закон о мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Президент страны Владимир Зеленский, помимо этого, подписал закон об отправке на фронт заключенных из мест лишения свободы. Уже около пяти тысяч преступников вызвались служить в обмен на свободу. В Незалежной давно происходят резонансные случаи насильственной мобилизации. В соцсетях люди рассказывают, что даже водителей автобусов могут снять с рейса и увезти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев попросил у США разрешения на использование американского оружия для ударов России.

Тема:
Спецоперация
18 мая
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях звучат
18 мая
Киев просит США разрешить использовать американское оружие для ударов по России
18 мая
«Лишь первый шаг»: Зеленский отреагировал на продвижение ВС РФ под Харьковом
17 мая
Будем реалистами: в США назвали сроки падения киевского режима
17 мая
Минобороны назвало слабые стороны трофейной западной техники
17 мая
Кто следующий? В Польше заговорили об истинных планах Запада
17 мая
Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского: к чему приведет раскол в Европе
17 мая
«Самая большая проблема»: боевик ВСУ заявил об отключении Starlink в Харьковской области
17 мая
«Украине предстоит трудный год»: в США обеспокоены провалами ВСУ
17 мая
Украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Полтавской областях звучат
7:48
Дирижер болезни: названы главные причины ожирения у человека
7:32
Смертельный риск: какие болезни развиваются от работы по ночам
7:17
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте
7:00
«Тематика — Рафах»: Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН
6:52
«Действуют вразрез»: в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая

Сейчас читают

«Лишь первый шаг»: Зеленский отреагировал на продвижение ВС РФ под Харьковом
Пища для ума: что нужно съесть перед экзаменами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео