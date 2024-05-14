Над Белгородской областью за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire

Силы ПВО сбили 25 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью
Фото: © РИА Новости
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Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать территорию страны.
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 14 мая пресекли попытки Украины атаковать объекты в РФ. По данным Минобороны России, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.
Как передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, силы ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов Vampire в небе над Белгородской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью сбиты два реактивных снаряда и шесть авиабомб. Российский регион подвергся атаке киевского режима накануне вечером.
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