Педиатр назвала возраст, с которого детям можно путешествовать

Какой вид транспорта самый безопасный для поездок с детьми?

Несмотря на то что новорожденные дети часто хорошо переносят длительные перелеты и быстро акклиматизируются в новых местах, оптимальным для путешествий с ребенком будет возраст с трех лет. Такое мнение в комментарии изданию Газета.ру высказала врач-педиатр Надежда Альмасри.

«Оптимальный возраст ребенка, в который его можно брать с собой в путешествия — три года. Именно к этому возрасту иммунная система ребенка начинает работать полностью и может лучше противостоять инфекциям и другим патологиям», — пояснила она.

Кроме того, в три года дети социализируются и могут в полной мере насладиться отдыхом. Однако все же решение о том, с какого возраста ребенку можно путешествовать, должны принимать родители, строгих ограничений или противопоказаний нет, добавила специалист.

Альмасри предупредила, что из-за перепадов давления во врем полетов детский организм испытывает сильную нагрузку. Здоровью это не вредит, но может омрачить путешествие. А вот долгие поездки на автомобиле опасны для неокрепшей костно-мышечной системы, поэтому максимальное время пребывания ребенка в автокресле — три часа. Затем нужно обязательно делать перерыв, подчеркнула педиатр.

Самым безопасным с точки зрения здоровья видом путешествия для ребенка Альмасри назвала поездку в поезде. В вагоне можно и полежать, и походить, не испытывая неприятных перепадов давления, пояснила она.

Отдыхать с ребенком менее двух-трех недель педиатр не рекомендовала, ведь только на акклиматизацию уйдет около 7-10 дней. Регион для отдыха лучше выбирать с мягким влажным климатом, например, курорты Черного или Средиземного морей.

Также Альмасри посоветовала взять в путешествие аптечку с учетом особенностей здоровья ребенка, а для зарубежной поездки оформить медицинскую страховку.

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