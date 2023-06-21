Гаспарян о позиции Франции по вступлению Украины в НАТО: «Логика вышла из чата»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Политолог Гаспарян прокомментировал поддержку Франции по вступлению Украины в НАТО и заявил, что «логика вышла из чата»

Гаспарян о позиции Франции по вступлению Украины в НАТО: «Логика вышла из чата»

Фото: www.globallookpress.com / Gerard Bottino

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Киев пытается прорваться в Альянс всеми возможными и невозможными способами. Вот только результата это не приносит.

Российский политолог Армен Гаспарян заявил, что абсолютно нелогично, что Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО. Об этом он написал в своем личном блоге.

«Логика вышла из чата. Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить начало мирных переговоров Украины и России», — написал Гаспарян.

До этого стало известно, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО и теперь стала рассматривать такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

Во Франции убеждены — вступление Украины в НАТО должно случиться только после завершения конфликта. Кстати, глава российского МИД Сергей Лавров недавно заявил, что если страны НАТО откажутся от «заморозки» конфликта на Украине, это будет означать, что Альянс заинтересован в ведении неприкрытых военных действий. Москва готова к такому развитию событий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО.

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