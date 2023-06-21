Сменила гнев на милость: Франция поменяла позицию о членстве Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
При этом в Париже отметили — вступление в альянс невозможно в разгар боевых действий.
Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО и теперь стала рассматривать такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, сообщила газета Le Monde, ссылаясь на источник в правительстве.
«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — сказано в материале.
Однако, несмотря на поддержку, во Франции убеждены — вступление Украины в НАТО должно случиться только после завершения конфликта. При этом на днях тема членства Киева в альянсе вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом рассказала сама Кнайсль в рамках Петербургского экономического форума. По ее мнению, вступление Украины в военный блок не остановит конфликт. А также она напомнила, что еще в 2008 году США и другие члены НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, говорили о предоставлении Украине членства в альянсе, оно было заморожено ФРГ и Францией из-за риска изменения баланса сил.
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