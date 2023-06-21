Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

У кого еще Дели закупает продукцию?

Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии

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Россия поднялась с пятого на четвертое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Индии. Как сообщает РИА Новости, Дели нарастил закупки у Москвы в 4,2 раза, до 20,5 миллиарда долларов, с января по апрель 2023 года.

Таким образом, товарооборот двух стран за этот период увеличился в 3,8 раза — до рекордных 21,8 миллиарда долларов. В рейтинге также оказались США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Между тем больше всего товаров в Индию поставляет именно Китай (30,1 миллиарда долларов).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доллар США медленно теряет позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов.

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