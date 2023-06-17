«Доллар умирает»: Сечин рассказал о финансовых проблемах США

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Сечин предрек медленное умирание доллара как резервной валюты

«Доллар умирает»: Сечин рассказал о финансовых проблемах США

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
ПМЭФ 2023

Игорь Сечин считает, что американский доллар начинает медленно сдавать свои позиции.

Доллар США медленно теряет позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском экономическом форуме.

По его словам, еще какое-то время эта валюта будет основным инструментов в мире, но требуется срочная альтернатива.

«Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно», — сказал он.

Он добавил, что роль в создании альтернативы американской валюте должна принадлежать центральным банкам тех стран, которые стремятся сохранить свой суверенитет. Например, создать альтернативные платежно-расчетные системы между заинтересованными государствами.

Также Сечин выступил с речью о полном крахе банковской системы США. По его мнению, сейчас мы наблюдаем настоящий финансовый кризис в Америке. Более того, уже 700-800 банков потеряли свой статус и в скором времени станут банкротами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как падение доллара отразится на россиянах.

Тема:
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