«Провокация»: МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

В МИД Китая назвали высказывания Байдена о Си Цзиньпине крайне безответственными
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Такие заявления, считают в Китае, являются посягательством на политическое достоинство страны.
В Китае выразили решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что высказывания американской стороны абсурдны, противоречат фактам и серьезно нарушают дипломатический этикет, передает РИА Новости.
До этого глава США Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», так как это «большой конфуз для диктаторов».
Примечательно, что его слова прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Уточнялось, что стороны наконец-то смогли достигнуть прогресса в некоторых вопросах.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором.
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