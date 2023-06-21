Довел до инсульта? Аниматор в костюме гориллы напугал бабушку в Калуге

Очевидцы утверждают, что женщину увезли на скорой помощи, так как у нее стало плохо с сердцем.

Пожилая жительница Калуги до смерти перепугалась, когда на улице за ней погналась «огромная горилла». Женщина попыталась убежать от гигантской обезьяны, но споткнулась и упала.

Видео инцидента опубликовало издание KP.RU. Как оказалось, страшный «зверь», напугавший пенсионерку, был всего лишь ростовой куклой, внутри которой находился аниматор.

Скорее всего, он и не думал пугать даму, а просто развлекал публику на Театральной улице. Однако женщина настолько впечатлилась видом калужского «кинг-конга», что у нее стало плохо с сердцем.

По утверждению некоторых очевидцев, ее якобы увезли с инсультом на скорой помощи. Однако эту информацию позднее опровергли в областном Минздраве.

Как сообщает РИА Новости, медиков в связи с инцидентом на Театральной улице никто не вызывал. Источник агентства в экстренных службах региона также сообщил, что «инсульта не было».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти Петербурга решили регулировать работу аниматоров на улицах города.