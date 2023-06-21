Один утонул, другую переехал поезд: горе-мать из России погубила двоих детей
Жительницу Челябинской области лишили двоих детей после гибели сына и дочери
Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka
Малыши погибли с разницей в 12 дней.
Из семьи жительницы Миасса Челябинской области забрали двоих детей после того, как всего за две недели у нее погибли старшая дочь и младший сын. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уже известно, что из-за смерти мальчика она предстанет перед судом по статье УК «Причинение смерти по неосторожности». В апреле этого года обвиняемая, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, положила сына, которому еще не было двух лет, в ванну, а затем ушла из комнаты и заснула, передает издание URA.RU.
Оставленный без надлежащего присмотра ребенок утонул. Спустя 12 дней под колесами поезда в центре города погиб еще один ребенок женщины — старшая 11-летняя дочь.
Выжившие дети пяти и восьми лет помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В прокуратуре рассказали, что уголовное дело направили в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду в Новосибирске.
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