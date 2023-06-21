«Я прошу!» — Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 257 0

Блогера подозревают в серьезнейшем нарушении российского законодательства.

«Я прошу!» — Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов

Фото: 5-tv.ru

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Елена Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Пресненского суда.

«Мать инфоцыган» и автора «Марафона желаний» подозревают в сокрытии почти миллиарда рублей. Не исключено, что звезда могла дробить бизнес, чтобы не перечислять свои деньги государству. Давая показания в суде, Блиновская подчеркнула, что ранее не пыталась сбежать из России, а авто, на котором ее задержали на границе якобы не было арендованным, а находилось в ее собственности очень много лет.

Женщина заявила, что суд не удовлетворил ни одну ее личную просьбу. В частности, по этой причине она якобы пропустила выпускной у младшего ребенка и потеряла выгодные контракты почти на 10 миллионов рублей. В заключение речи Елена попросила избрать ей лишь запрет определенных действий.

«Если суд примет решение не менять меру пресечения, то у меня есть большая человеческая просьба: прошу разрешить мне ходить с детьми на детскую площадку, гулять с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров», — заключила Блиновская.

Елену Блиновскую ограничили в правах, поскольку она является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруг Блиновской Алексей считается пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег. По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

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