Дети в российских школах начнут изучать минно-взрывные травмы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Фальковская: в России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам

Дети в российских школах начнут изучать минно-взрывные травмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Для каких целей ребята будут изучать это в образовательных учреждениях?

В российских школах возможно введение уроков просвещения по минно-взрывным травмам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларисы Фальковской.

По ее словам, Минобороны РФ совместно с Фондом защиты детей разрабатывают сейчас такую программу.

«У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий», — сказала Фальковская.

Также она добавила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках специальной военной операции России на Украине.

Более того, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) уже готовит программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей — свидетелей военных действий. По мнению Фальковской, это касается и детей из новых субъектов РФ.

В российских школах теперь единая образовательная программа. Сейчас подростки изучают строевую подготовку, воинское приветствие и учителя рассказывают им о правилах обращения с автоматом Калашникова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минпросвещения утвердило изменения в системе образования в России.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

14:25
Один утонул, другую переехал поезд: горе-мать из России погубила двоих детей
14:19
Бастрыкин сообщил о 171 жертве ВСУ, извлеченной из захоронений в ЛНР
14:18
Дети в российских школах начнут изучать минно-взрывные травмы
14:15
«Не голливудский фильм»: Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
14:13
Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику
14:12
Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео