Рыдающая Волочкова назвала отца своей дочери «козлом» и раскрыла, с кем он ей изменял

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 916 0

Рыдающая Волочкова назвала отца своей дочери козлом и рассказала об изменах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Эпатажная знаменитость не может смириться с нежеланием наследницы видеть ее на своем выпускном.

Анастасия Волочкова крайне остро переживает то, что родная дочь Ариадна не захотела видеть ее на своем выпускном балу в лицее. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru экс-прима Большого театра буквально излила душу, обвинив в ситуации своего бывшего возлюбленного и отца Ариадны бизнесмена Игоря Вдовина.

«Если этот козел, который является отцом моей дочери, считает возможным подкупить лицей и сказать: „пусть не будет Волочковой здесь“, вы считаете это справедливо или нет?! Я считаю, что не очень», — пожаловалась Волочкова, едва сдерживая рыдания.

Знаменитость призналась, что тема отношений с дочерью — больная для нее, так как она «одна на своих руках и плечах» воспитывала этого ребенка, тогда как Вдовин, по словам Волочковой, брал у нее деньги, жил за ее счет и пиарился на ее имени.

«Когда он был никто, ничто и звать никак, он лез на все страницы журналов и газет, на все передачи телевизионные! Потому что я — Анастасия Волочкова, а он дном был таким же, каким и остался! И моими связями всеми пользовался — со всеми губернаторами, со всеми мэрами-пэрами. А потом ***** меня и платил деньги за антипиар! И ***** мою пиар-директора, которая со мной работала, и доплачивал ей деньги, чтоб она меня в днище какое-то пыталась опускать!» — эмоционально высказалась Волочкова.

В конце мая бывшая балерина посетовала, что дочь Ариадна запретила ей появляться на своем выпускном в лицее при Высшей школе экономики. Волочкова считает, что дочь специально настраивают против нее, кроме того, по мнению знаменитости, Ариадна видит в ней конкурентку.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в комментарии 5-tv.ru призвал немедленно начать лечить Анастасию Волочкову от пристрастия к спиртному, отметив, что у нее прогрессирует алкогольная энцефалопатия.

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