Нарколог призвал срочно лечить Волочкову от алкоголизма: «Ходит по-маленькому»

Врач напомнил о «пьяных подвигах» эпатажной российской балерины и заявил, что ее недуг прогрессирует.

Психиатр-нарколог Василий Шуров призвал немедленно начать лечить эпатажную балерину Анастасию Волочкову от алкоголизма. Об этом он сообщил в комментарии 5-tv.ru.

«Как врач-нарколог я могу констатировать, что алкогольная энцефалопатия у Анастасии Волочковой прогрессирует <…> Я продолжаю настаивать на том, что она нуждается в длительном лечении. Это единственный вариант остановить ее моральную деградацию и уберечь от более серьезных последствий», — заявил врач.

Специалист пояснил, что составил впечатление о состоянии здоровья самой яркой звезды российского шоу-бизнеса по ее «пьяным выходкам». Сразу ему вспомнились несколько скандальных случаев.

«Много лет мы видим пьяные выходки. Человек в нетрезвом виде приходит на интервью, ходит по-маленькому под елочкой, обнажается в общественных местах, непрерывно материться. К списку пьяных „подвигов“ она прибавила оскорбление чувств верующих, когда на фоне храма мат в сочетании со словами, которые в божественной литургии используются. Очень все печально…» — охарактеризовал поведение звезды Василий Шуров.

Анастасия Волочкова не скрывает, что может иногда выпить для поднятия настроения. При этом она всегда резко реагирует, когда ее пытаются обвинить в алкоголизме. Обычно в таких случаях балерина напоминает о трех вещах. Во-первых, что ее досуг — только ее дело, которое больше никого не касается. Во-вторых, что вместо пристального наблюдения за ее жизнью лучше заняться своей. В-третьих, что она много работает, и алкоголь ей не мешает.

Несмотря на это, все больше людей начинают беспокоиться о состоянии знаменитости. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Барецкий заявил о готовности отвезти Анастасию Волочкову в наркологическую клинику из-за проблем с алкоголем.