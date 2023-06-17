Нарколог призвал срочно лечить Волочкову от алкоголизма: «Ходит по-маленькому»
Нарколог Шуров призвал начать лечить Анастасию Волочкову от алкоголизма
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Врач напомнил о «пьяных подвигах» эпатажной российской балерины и заявил, что ее недуг прогрессирует.
Психиатр-нарколог Василий Шуров призвал немедленно начать лечить эпатажную балерину Анастасию Волочкову от алкоголизма. Об этом он сообщил в комментарии 5-tv.ru.
«Как врач-нарколог я могу констатировать, что алкогольная энцефалопатия у Анастасии Волочковой прогрессирует <…> Я продолжаю настаивать на том, что она нуждается в длительном лечении. Это единственный вариант остановить ее моральную деградацию и уберечь от более серьезных последствий», — заявил врач.
Специалист пояснил, что составил впечатление о состоянии здоровья самой яркой звезды российского шоу-бизнеса по ее «пьяным выходкам». Сразу ему вспомнились несколько скандальных случаев.
- Визит на интервью к журналисту Алене Жигаловой, вероятно, в нетрезвом виде;
- Скандал после справления нужды под елочкой на собственном участке;
- Использование нецензурной лексики на публике;
- Многочисленные обнажения — в бане и на Бали можно даже не считать, но также была история с демонстрацией груди полицейскому.
«Много лет мы видим пьяные выходки. Человек в нетрезвом виде приходит на интервью, ходит по-маленькому под елочкой, обнажается в общественных местах, непрерывно материться. К списку пьяных „подвигов“ она прибавила оскорбление чувств верующих, когда на фоне храма мат в сочетании со словами, которые в божественной литургии используются. Очень все печально…» — охарактеризовал поведение звезды Василий Шуров.
Анастасия Волочкова не скрывает, что может иногда выпить для поднятия настроения. При этом она всегда резко реагирует, когда ее пытаются обвинить в алкоголизме. Обычно в таких случаях балерина напоминает о трех вещах. Во-первых, что ее досуг — только ее дело, которое больше никого не касается. Во-вторых, что вместо пристального наблюдения за ее жизнью лучше заняться своей. В-третьих, что она много работает, и алкоголь ей не мешает.
Несмотря на это, все больше людей начинают беспокоиться о состоянии знаменитости. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Барецкий заявил о готовности отвезти Анастасию Волочкову в наркологическую клинику из-за проблем с алкоголем.
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