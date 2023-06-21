Путин назвал потери украинских националистов при попытках наступления

Почему затихли боевики в зоне СВО?

Российские силы наблюдают затишье в украинском контрнаступлении из-за огромных потерь, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос о ситуации на линии соприкосновения. Он уточнил, что противник потерял всего 245 танков и 678 бронемашин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако в начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия.

Позднее и российский лидер Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он подчеркнул, что военные держат ситуацию под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось.