«Они счастливые»: выпускник военного вуза подарил Путину часы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Выпускник военной академии подполковник Мельников подарил Путину счастливые наручные часы

Фото, видео: RIA_Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства поблагодарил его и заявил, что они пришлись кстати.

Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы и прочитал стихотворение.

«Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми», — заявил Мельников.

По его словам, это авиационные часы с секундомером. Путин поблагодарил мужчину и пошутил, что подарок пришелся кстати: «Вышел из помещения думаю: блин, где часы». На что Мельников ответил: «А вот!».

Сегодня, 21 июня, глава государства встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сейчас определяется геополитическое будущее России.

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