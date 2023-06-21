Взрыв прогремел в пятом округе Парижа
Что там произошло? Какие есть подробности к текущему времени?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/7aktuell.de | Eric Pannier
Взрыв прогремел в пятом округе Парижа. Очевидцы заявили о черном дыме и падающих обломках, сообщают местные издания.
По предварительным данным, произошла утечка газа. В результате обрушились фасады домов, произошло возгорание. На место прибыли спасатели, полиция эвакуирует людей, находящихся у госпиталя Валь-де-Грас.
Grosse déflagration rue Saint-Jacques suite à une explosion place Alphonse Laveran (face au Val de Grâce)#paris #valdegrace #incendie #explosion pic.twitter.com/BSgO6axOqm— Etienne (@eneveu) June 21, 2023
Также сообщается, что на месте ЧП, возможно, есть один пострадавший. Точная информация пока устанавливается. На место происшествия выехал мэр Парижа Анн Идальго.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл огонь по людям в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения.
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