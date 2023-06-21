Взрыв прогремел в пятом округе Парижа. Очевидцы заявили о черном дыме и падающих обломках, сообщают местные издания.

По предварительным данным, произошла утечка газа. В результате обрушились фасады домов, произошло возгорание. На место прибыли спасатели, полиция эвакуирует людей, находящихся у госпиталя Валь-де-Грас.

Также сообщается, что на месте ЧП, возможно, есть один пострадавший. Точная информация пока устанавливается. На место происшествия выехал мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл огонь по людям в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения.