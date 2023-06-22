Перерождение существует? Как Райан Рейнольдс попал на фото 145-летней давности

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Аделина Ким
Аделина Ким 372 0

Фанаты заметили актера Райана Рейнольдса на фотографии 145-летней давности

Перерождение существует? Как Райан Рейнольдс попал на фото 145-летней давности

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

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Клуб даже выпустил официальное заявление о том что на фото запечатлен не он.

Американского актера Райана Рейнольдса нашли на фотографии, сделанной в 1878 году. Точную копию звезды Голливуда заметили болельщики валлийского футбольного клуба «Рексем». Об этом пишет издание Daily Star.

На кадре запечатлен состав клуба, выступавший в сезоне 1878 года. Фанаты считают, что среди команды слева в нижнем ряду игроков сидит и Райан Рейнольдс Рейнольдс.

Снимок быстро распространился по Сети, и поклонники начали утверждать, что актер действительно играл за «Рексем» более 140 лет назад. Мистику подтверждает и недавно вышедший с ним в главной роли фильм «Проект „Адам“». Там знаменитость предстал в образе путешественника во времени.

Фанаты настолько прониклись этой историей, что руководству клуба пришлось выпустить официальное подтверждение о том, что на фотографии запечатлен не Рейнольдс.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что Райан Рейнольдс в свитере шокировал поклонников и породил волну мемов.

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