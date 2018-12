Райан Рейнольдс в уродливом свитере шокировал поклонников и породил волну мемов

Известные американские актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол придумали, как подшутить над другом — исполнителем роли «Дэдпула» Райаном Рейнольдсом. Разыграть коллегу они решили в стиле фильма «Блондинка в законе», сообщает телеканал «360»

Они пригласили коллегу по съемочной площадке на вечеринку, сказав, что все гости придут в забавных рождественских свитерах. Но, конечно же, это оказалось не так. И вышло, что единственным, кто пришел в дурацком свитшоте стал Райан Рейнольдс.

Актер надел кардиган красно-зеленого цвета и золотым бантом на животе. Райан Рейнольдс опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором он стоит с печальным лицом, а рядом хохочут его друзья, показывая, что шутка удалась.

— Эти засранцы убедили меня, что это вечеринка в свитерах, — подписал снимок актер.

Публикация моментально породила массу мемов. Пользователи соцсетей начали вспоминать, когда и они оказывались в подобной ситуации, мученическое выражение лица Рейнольдса сразу же было провозглашено символом всех, кто попадал в неловкое положение.

