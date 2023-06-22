Собака-«убийца» загрызла той-терьера и изуродовала его хозяйку в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 242 0

Питбуль загрыз той-терьера и напал на его хозяйку в Москве

Собака-«убийца» загрызла той-терьера и изуродовала его хозяйку в Москве

Фото: Reuters / Eric Beracassat

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Пенсионерку доставили в больницу с ранами бедра, плеча и носа. Ее питомца, к сожалению, спасти не удалось.

В Москве собака-"убийца» напала на пенсионерку и ее питомца. Как стало известно 5-tv.ru, питбуль насмерть загрыз маленького той-терьера, а через год решил атаковать и его хозяйку.

Так, 11 июня 75-летняя женщина встретилась с агрессивным животным и не смогла от него отбиться. В больницу пенсионерку доставили с множественными ранами бедра, плеча и носа.

75-летняя пенсионерка стала жертвой питбуля75-летняя пенсионерка стала жертвой питбуля. 5-tv.ru

Выяснилось, что хозяином агрессивной собаки был 38-летний мужчина. Находился ли он в момент нападения рядом со своим питбулем, неизвестно, так же как и то, каким образом удалось остановить разъяренного питомца.

По факту произошедшего проводится проверка. Хозяину питбуля придется заплатить штраф до десяти тысяч рублей за ущерб женщине, а также до пяти тысяч рублей — за смерть той-терьера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бойцовский пес изуродовал лицо школьнице в лифте в Нижневартовске.

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