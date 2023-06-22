Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации
Эта тема сегодня, по мнению, президента, очень важна.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации на Украине. Данную тему российский лидер назвал самой важной на сегодняшний день.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО.
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