Президент России Владимир Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации на Украине. Данную тему российский лидер назвал самой важной на сегодняшний день.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО.