Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 47 0

Эта тема сегодня, по мнению, президента, очень важна.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Президент России Владимир Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации на Украине. Данную тему российский лидер назвал самой важной на сегодняшний день.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО.

Тема:
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