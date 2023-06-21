Путин рассказал, как в зоне спецоперации горят немецкие танки Leopard

Путин: западная техника на Украине горит за милую душу
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Начало контрнаступления обернулось для Киева тяжелейшими потерями.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО. Об этом глава государства сообщил после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.
По словам Путина, противник несет тяжелые потери вооружения и личного состава. По последним данным, с начала так называемого контрнаступления киевского режима на украинском театре боевых действий было ликвидировано порядка 245 танков, а также 678 бронемашин. Среди уничтоженной техники встречается много западной, которая была предоставлена в пользование ВСУ.
Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно выводят из строя и немецкие Leopard, и французскую колесную бронетехнику, и американские БМП.
«Горят за милую душу», — прокомментировал он.
Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили потери ВСУ в ходе провального контрнаступления.
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