Начало контрнаступления обернулось для Киева тяжелейшими потерями.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО. Об этом глава государства сообщил после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

По словам Путина, противник несет тяжелые потери вооружения и личного состава. По последним данным, с начала так называемого контрнаступления киевского режима на украинском театре боевых действий было ликвидировано порядка 245 танков, а также 678 бронемашин. Среди уничтоженной техники встречается много западной, которая была предоставлена в пользование ВСУ.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно выводят из строя и немецкие Leopard, и французскую колесную бронетехнику, и американские БМП.

«Горят за милую душу», — прокомментировал он.

Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили потери ВСУ в ходе провального контрнаступления.