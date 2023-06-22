Стало известно, кому в России повысят пенсию с июля

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 225 0

Доцент Иванова-Швец: 80-летним пенсионерам повысят выплаты c 1 июля

Стало известно, кому в России повысят пенсию с июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Никаких заявлений писать при этом не нужно.

Для некоторых категорий граждан в России уже с 1 июля повысятся пенсии. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она утверждает, что к первой категории граждан РФ относятся те, кому в июле исполнилось 80 лет — будут доплачивать каждый месяц по 7500 рублей. Вторая — пенсионеры, которые прекратили работать в последние несколько месяцев.

«После окончания трудовой деятельности им начислят всю индексацию выплат за то время, пока они работали», — заявила Иванова-Швец.

Также она добавила, пенсия изменится и у тех, кто предоставил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Сейчас официальный возраст выхода на пенсию составляет 65 лет для мужчин и 60 лет — для женщин. Однако россияне могут выйти на пенсию досрочно. В нашей стране пенсия складывается из двух компонентов: трудовую часть жители РФ получают по достижении определенного возраста (все зависит от накопительных баллов).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиянам рассказали о праве получать пенсию досрочно.

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