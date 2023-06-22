Сжегший заживо супругу москвич получил 18 лет колонии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Трагедия произошла еще год назад в одной из квартир столицы.

Сжегший заживо супругу москвич получил 18 лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В Москве приговорили к 18 годам колонии строгого режима мужчину, который в прошлом году сжег свою жену в столичной квартире. Об этом сообщили в прокуратуре.

«Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего Олега Сухарева. Суд приговорил Сухарева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Трагедия произошло ровно год назад, в 2022 году. Мужчина облил свою жену бензином и поджег прямо в квартире на Дубнинской улице. Женщина умерла от полученных травм на месте. Тогда он был признан виновным в убийстве, совершенным общеопасным способом. Также известно, что и жена, и муж до этого были судимы за убийство и угрозу убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пожилая москвичка умерла от ожогов тела после «романтики» в ванной при свечах.

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