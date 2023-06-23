Позорят страну? Откровенные снимки начали продавать спортсмены из Мексики

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Мексиканские спортсмены начали продавать откровенные фото для заработка на Олимпиаду

Фото, видео: www.globallookpress.com / P. Royer; 5-tv.ru

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Местные власти прекратили выплачивать им стипендии еще зимой.

Мексиканские спортсмены решили заработать на Олимпиаду весьма сомнительным образом — посредством размещения откровенных фото и видео в специальной сети. Так, прыгун в воду Андрес Вильярреал предложил фанатам купить доступ к «скандальному» контенту и даже обещал первым подписавшимся скидку 30%.

Ранее зарабатывать по такой же схеме начал атлет Диего Бальеса — он заявил, что его доход уже составляет 1700 долларов в месяц. Общественность негодует: такими неспортивными действиями они позорят страну и команду.

А парни оправдываются: еще зимой мексиканские власти прекратили выплачивать им стипендии, и средств на подготовку к соревнованиям у них просто нет.

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