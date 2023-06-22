Не отпуская руку: Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной

Пожилой мужчина не смог оторвать даже взгляда от любимого президента.

Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны в Москве по случаю Дня памяти и скорби, который отмечают 22 июня.

Один из ветеранов крепко взял главу государства за руку и не отпускал никуда. Владимиру Путину пришлось подозвать фотографа, чтобы не отходить от героя Великой Победы. На протяжении нескольких минут президент РФ простоял рядом с пожилым мужчиной, который был настолько благодарен Путину, что еле отпустил его.

Сегодня в российских городах в течение всего дня возлагают цветы к монументам павших во время войны солдат и проводят митинги. В прошлом году в столице и регионах дополнительно зажигали лампады, вспоминая о подвиге сограждан.

Почтить память погибших минутой молчания, зажечь свечу и возложить цветы к монументу Великой Отечественной сегодня может каждый россиянин в любом населенном пункте страны.

Владимир Путин учредил День памяти и скорби в октябре 2007 года. Его отмечают 22 июня, потому что именно в этот день в 1941-м нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.