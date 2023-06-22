Путин в День памяти и скорби осмотрел экспозиции и экспонаты Музея Победы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Директор культурного места провел президенту целую экскурсию.

Фото, видео: © РИА Новости / Егор Алеев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин осмотрел экспонаты Музея Победы на Поклонной горе. Директор московского музея Александр Школьник провел экскурсию и показал главе государства новые выставочные образцы.

Школьник продемонстрировал президенту «фишку» Музея Победы — установленный экран, с помощью которого можно наблюдать параллели подвигов героев Великой Отечественной войны и современности. Он показал на примере, как работает устройство.

Экран показал двух защитников Отечества — Геннадия Габайдулина и Балдана Цыдыпова. Первый участвовал в битве под Ржевом, раненый в одиночку держал бой против противника до прибытия подкрепления. Второй — 23-летний парень, который остался один с превосходящей силой противника и два часа вел бой в одиночку, получил контузию, но не сдал позиции.

В рамках посещения Музея Победы Путин вместе со Школьником почтили память героев ВОВ и зажгли свечи у монумента «Скорбь» в Зале Памяти и Скорби. Президент и директор культурного центра также осмотрели экспозиции «Zаветам Vерны» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательный момент общения Путина с ветеранами ВОВ.

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