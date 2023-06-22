Спасатели локализовали пожар на московском мусоросортировочном комплексе
| Происшествия Срочная новость 71 0
Есть ли пострадавшие в результате происшествия?
Срочная новость
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; ГУ МЧС России по г.Москве; 5-tv.ru
Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на мусоросортировочном комплексе в столичном районе Чертаново. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекали авиацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на мусоросортировочном комплексе выросла до 900 квадратных метров. Прежде ее оценивали в 300 «квадратов».
Читайте также
+23° 763 мм рт. ст.
36%
36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?