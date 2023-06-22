Спасатели локализовали пожар на московском мусоросортировочном комплексе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 71 0

Есть ли пострадавшие в результате происшествия?

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; ГУ МЧС России по г.Москве; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на мусоросортировочном комплексе в столичном районе Чертаново. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекали авиацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на мусоросортировочном комплексе выросла до 900 квадратных метров. Прежде ее оценивали в 300 «квадратов».

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