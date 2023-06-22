Дата, которую нельзя забыть: в России вспоминают погибших в годы ВОВ
82 года назад началась Великая Отечественная война.
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
В России — День памяти и скорби, 82 года назад началась Великая Отечественная война. И сегодня вспоминают каждого из 27 миллионов погибших.
Венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены возложил Владимир Путин — вместе с теми, кто победил фашизм. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко о дате, которую нельзя забыть.
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