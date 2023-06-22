Дата, которую нельзя забыть: в России вспоминают погибших в годы ВОВ

Эфирная новость 18 0

82 года назад началась Великая Отечественная война.

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

В России — День памяти и скорби, 82 года назад началась Великая Отечественная война. И сегодня вспоминают каждого из 27 миллионов погибших.

Венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены возложил Владимир Путин — вместе с теми, кто победил фашизм. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко о дате, которую нельзя забыть.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

23:56
Дата, которую нельзя забыть: в России вспоминают погибших в годы ВОВ
23:35
Отдают дань погибшим: люди по всей России зажигают свечи в День памяти и скорби
23:19
Оператор OceanGate признал всех членов экипажа батискафа «Титан» погибшими
22:59
Экс-худрук «Современника» Виктор Рыжаков госпитализирован
22:43
Крайне сухая реакция: США обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО
22:16
Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Готовят долгосрочную стратегию: как проходит визит Нарендры Моди в США
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео