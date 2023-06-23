Патрушев провел российско-казахстанские консультации по безопасности в Алма-Ате

В Алма-Ате прошла встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и его коллеги из Казахстана Гизата Нурдаулетова. В мероприятии также участвовали сотрудники аппаратов советов безопасности, министерств и ведомств обеих стран.

Так, российско-казахстанские консультации по безопасности включали в себя, в первую очередь, совместные планы по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в Центральной Азии. Напряженность и конфликты, провоцируемые странами Запада, в регионе усиливаются.

Кроме того, секретари обсудили сотрудничество в современных условиях, а также отдельно уделили внимание проблемам региональной безопасности и основным направлениям взаимодействия в совместных делах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев принял участие во встрече с Лукашенко и секретарями Совбезов стран ОДКБ.