Патрушев провел российско-казахстанские консультации по безопасности в Алма-Ате

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Отдельное внимание на встрече уделили совместной борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в Центральной Азии.

Патрушев провел российско-казахстанские консультации по безопасности в Алма-Ате

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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В Алма-Ате прошла встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и его коллеги из Казахстана Гизата Нурдаулетова. В мероприятии также участвовали сотрудники аппаратов советов безопасности, министерств и ведомств обеих стран.

Так, российско-казахстанские консультации по безопасности включали в себя, в первую очередь, совместные планы по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в Центральной Азии. Напряженность и конфликты, провоцируемые странами Запада, в регионе усиливаются.

Кроме того, секретари обсудили сотрудничество в современных условиях, а также отдельно уделили внимание проблемам региональной безопасности и основным направлениям взаимодействия в совместных делах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев принял участие во встрече с Лукашенко и секретарями Совбезов стран ОДКБ.

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