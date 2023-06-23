Столкнулись с «дринкфляцией»: пиво в Британии начали разбавлять водой

Эфирная новость 35 0

Пиво в Британии начали разбавлять водой из-за изменений законодательства

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Производители напитка уверяют, что делают это якобы с заботой о здоровье потребителей.

В Британии повсеместно стали разбавлять пиво водой. Производители напитка уверяют, что делают это якобы с заботой о здоровье потребителей.

Однако сами британцы уже догадались: так бизнес готовится экономить, ведь в королевстве скоро начнет действовать закон, согласно которому алкогольные напитки будут облагаться налогом в зависимости от их крепости. И, чтобы не повышать цены, решили снизить качество продукта. Этому явлению уже придумали термин — «дринкфляция».

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

15:17
Лекарство от многих болезней? Опасно ли заклеивать рот на ночь
15:13
«Абсолютно необходимо»: Моди предложил способ решения конфликта на Украине
15:12
ВМС США уличили в оснащении геймпадами атомных подлодок после трагедии с «Титаном»
15:11
ФСБ и МВД раскрыли крупные хищения на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии
15:05
В Минобороны сообщили о поражении 93 позиций ВСУ в 102 районах в зоне СВО
15:05
«Мегера проснулась!»: как Регина Тодоренко воспитывает своих детей

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео